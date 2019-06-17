١٧ يونيو ٢٠١٩ - ٢١:٠٦
رقم الصحفي: 1864
رمز الخبر 83357865
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صحیفة صينية:

المجتمع الدولي يرفض اتهام الولايات المتحدة لإيران بتورطها في الهجوم علي ناقلات النفط

المجتمع الدولي يرفض اتهام الولايات المتحدة لإيران بتورطها في الهجوم علي ناقلات النفط

بكين/17 حزيران / يونيو / ارنا-كتبت صحيفه "ساوت تشاينا" الصينية في عددها الصادر اليوم الاثنين، انه "باستثناء عدد قليل من الدول التي تتبع دائمًا السياسات الأمريكية، فإن دولًا أخرى في المجتمع الدولي، بما في ذلك بعض القوى العظمى تعارض التصريحات والاتهامات التي وجهها المسؤولون الأمريكيون لإيران حول قضية تفجير الناقلات".

و اضافت الصحيفه : حتى اليابان، وهي حليفة الولايات المتحدة، ليست مستعدة لقبول اتهامات ضد إيران وتوكد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الموضوع.

و لفتت الى انه من بين أبرز دول العالم، فقد عارضت المانيا وبشدة هذه المزاعم والحجج والأدلة التي لا أساس لها من الصحة و حذرت واشنطن من حدة التوتر.

و تابعت الصحيفة الصينية : كما حذرت العديد من دول العالم من تصاعد التوترات ودعت إلى وقف هذا الاتجاه.

و اشارت الي مواقف كل من روسيا و الصين، مضيفة : تربط الدولتان علاقات وثيقة مع إيران وعليه ترغبان في إنهاء التوترات.

و تابعت : كما حذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة و دعا إلى أقصى درجات من ضبط النفس.

و اكدت ساوت تشاينا في تقريرها بانه تم قبول الاتهامات الأمريكية ضد إيران من قبل المملكة العربية السعودية و"إسرائيل" فقط، وهو ما ادى الى انقسام المجتمع الدولي.

انتهي**2054/ ح ع ** 

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