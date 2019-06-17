المجتمع الدولي يرفض اتهام الولايات المتحدة لإيران بتورطها في الهجوم علي ناقلات النفط

و اضافت الصحيفه : حتى اليابان، وهي حليفة الولايات المتحدة، ليست مستعدة لقبول اتهامات ضد إيران وتوكد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في الموضوع.

و لفتت الى انه من بين أبرز دول العالم، فقد عارضت المانيا وبشدة هذه المزاعم والحجج والأدلة التي لا أساس لها من الصحة و حذرت واشنطن من حدة التوتر.

و تابعت الصحيفة الصينية : كما حذرت العديد من دول العالم من تصاعد التوترات ودعت إلى وقف هذا الاتجاه.

و اشارت الي مواقف كل من روسيا و الصين، مضيفة : تربط الدولتان علاقات وثيقة مع إيران وعليه ترغبان في إنهاء التوترات.

و تابعت : كما حذر الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة و دعا إلى أقصى درجات من ضبط النفس.

و اكدت ساوت تشاينا في تقريرها بانه تم قبول الاتهامات الأمريكية ضد إيران من قبل المملكة العربية السعودية و"إسرائيل" فقط، وهو ما ادى الى انقسام المجتمع الدولي.

انتهي**2054/ ح ع **