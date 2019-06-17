وفد برلماني عراقي يزور العاصمة طهران

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، انه "كان في استقبال الوفد بمطار الإمام الخميني الدولي في طهران، سفير العراق لدى الجمهورية الإسلامية، سعد قنديل وطاقم السفارة، الى جانب عدد من المسؤولين في مجلس الشورى الايراني ولجنة الصداقة الإيرانية - العراقية.

وأكد الحداد في تصريح صحفي، على أن "زيارة الوفد تأتي في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وجاءت تلبية للدعوة الموجهة من قبل السيد علي مطهري نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني من أجل عقد سلسلة من اللقاءات الرسمية بين الجانبين لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات النيابية والتعاون المشترك في المجالات المختلفة بين البلدين الجارين".

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