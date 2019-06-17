تيار الحكمة الوطني العراقي يعلن ذهابه لخيار المعارضة البناءة

وجاء في نص البيان الذي اصدره التيار، مساء أمس الاحد، "عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني اجتماعاً استثنائياً الأحد في المقر المركزي للتيار، تدارس فيه الأوضاع السياسية بشكل عام والمستوى الخدمي وهواجس الشارع العراقي بشكل خاص، وتم الاستماع الى جميع وجهات النظر ومناقشتها بشكل تفصيلي حول مستوى الأداء الحكومي وما عليه المشهد العام في عراقنا العزيز".

وأضاف البيان، انه "وبناءً على مراجعة الرؤى والقناعات السابقة المطروحة التي ناقشها المكتب بشكل مفصل، فقد انتهى الاجتماع الى أن يعلن تيار الحكمة الوطني عن تبنيه لخيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني".

انتهى **ع ص/ ح ع **