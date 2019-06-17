قيادي تركماني عراقي يحذر من مؤامرة تحاك في السر ضد كركوك

وذكر بيان لمكتب البياتي، قوله، ان "ما يثار على الحشد من قبل الخصوم والاعداء كذب وافتراء، الهدف منه تضعيفه والإساءة الى سمعته لإيجاد هوة بينه وبين الشعب التركماني"؛ داعيا قيادة الحشد الى "إبعاد من تحوم حوله بعض الشبهات حفاظا لهذا الكيان المقدس".

وحذر البياتي من "المؤامرة التي تحاك على المنطقة (كركوك) لإخراج المؤسسات الأمنية الاتحادية والحشد من هذه المناطق واستبدالها بقوات يراد تشكيلها من المكونات الثلاثة لادارتها وحفظ الأمن فيها".

وأضاف "انها مؤامرة خبيثة تحاك في السر، القصد منها إعادة المنطقة الى ما كانت عليها قبل تشرين الأول/أكتوبر سنة 2017 ، وهذا مرفوض جملة وتفصيلا".

ودعا الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، "المعنيين والمشرفين على الحشد التركماني الى المزيد من الاهتمام في التدريب والتسليح والاستعداد والجهوزية لهذه القوات كي تبقى مستعدة وجاهزة لأي طارئ أمني".

وأكد على "ضرورة الوقوف مع الحشد وتقديم كل التسهيلات للحفاظ عليه لكونه القوة الأكثر خبرة وتضحية من أجل حماية أنفسنا ومستقبل أولادنا".

انتهى**ع ص/ ح ع **