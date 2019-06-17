ايران تدخل مجال انتاج العلم التقني لصناعة الكترونيات الطيران

وقال نجفي اليوم الاثنين في تصريح لمراسل ارنا، انه تم في ايران خلال الاعوام الاخيرة توفير فرص جيدة لانتاج العلم التقني في القطاعات المرتبطة بصناعة الجو - فضائية بما في ذلك الكترونيات الطيران.

واضاف، ان هندسة الكترونيات الطيران يعد من الفروع الفتية في البلاد وتنشط عدد قليل من الجامعات الايرانية في هذا المجال؛ لافت في الوقت نفسه الى تحقيق انجازات جيدة في انتاج العلم التقني المتعلق بهذا المجال وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه هذا القطاع وتنفيذ بعض المشاريع مثل المشروع الوطني العريض باسم "تطوير التكنولوجيات الرئيسية لطائرة ركاب تسع لـ 150 راكبا".

وتابع : ان الموتمر الوطني الرابع لالكترونيات الطيران في ايران سيقام في جامعة اصفهان الصناعية (وسط البلاد) خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

انتهى**2018/ ح ع **