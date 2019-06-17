اللواء باقري : طالما يتم تصدير النفط الايراني ستتواصل صادرات الآخرين ايضا

وفي تصريح للصحفيين على هامش مراسم تكريم المتفوقين في مجال تدريب القوات المسلحة في جامعة "الامام الحسين (ع)" للحرس الثوري، اضاف اللواء باقري : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تساند وتدعم الامن في مضيق هرمز والخليج الفارسي، وسبق لنا بأن اعلنا مرارا بأن امن مضيق هرمز هو بمثابة الامن الوطني للبلاد.

ونوه، الى ان "القوات المسلحة الايرانية تقوم انطلاقا من اقتدارها في الخليج والفارسي ومضيق هرمز، بحماية الامن والاستقرار في هذه المنطقة".

واضاف : لقد وقعت احداث مشبوهة خلال الشهر الماضي في جنوب بحر عمان، وعمدت امريكا وعدد قليل من حلفائها الرجعيين في المنطقة الى اتهام ايران بالضلوع فيها.

وقال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية : نحن قادرون على اغلاق مضيق هرمز؛ وسيكون اجراؤنا هذا بالشكل الذي سيحول دون خروج حتى قطرة واحدة من النفط (عبر هذه المنطقة).

واردف قائلا : ان وقوع هكذا احداث في الوقت الذي نرفض اي مسؤولية لنا فيها، مؤشر على مؤامرة مشبوهة يحيكها الاعداء؛ مصرحا : لو اردنا اغلاق مضيق هرمز سنفعل ذلك بقوة.

انتهى ** ح ع