القنصل العام الايراني في البصره يعلن عن اجراء مشاورات لتسهيل الصادرات إلى العراق

و اضاف سياهبوش اليوم الاثنين خلال لقائه مساعد منطقة أروند الحرة لشؤون الاستثمار "سیدعلی موسوی"، ان ممثلية الجمهورية الإسلامية في محافظة البصرة على استعداد لمتابعة المشاكل المحتملة لرجال الأعمال والمستثمرين والشركات الإيرانية المتواجدة في العراق.

و اضاف : هناك تعاون جيد بين السلطات الأمنيه و الاقتصاديه الايرانية والعراقية في المناطق الحدودية؛ مؤكدا على ضروره توسيع التعاون بين ايران و العراق في جميع المجالات.

تجدر الاشارة الى نمو صادرات البضائع عبر منطقة أروند الحرة إلى العراق خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 30 ٪ من حيث القيمة المالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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