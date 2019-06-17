١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٩:٢٥
رقم الصحفي: 1869
رمز الخبر 83358107
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الخارجية الايرانية :

توجيه الاتهام من جانب السعودية الى ايران استمرار لنهجها الخاطئ في المنطقة

توجيه الاتهام من جانب السعودية الى ايران استمرار لنهجها الخاطئ في المنطقة

طهران / 17 حزيران / يونيو / ارنا – وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي"، ما جاء في تصريحات محمد بن سلمان، بشان توجيه الاتهام الى الجمهورية الاسلامية الايرانية حول القضايا المختلفة، بأنه استمرار للنهج الخاطئ السابق والهروب من المشاكل الناجمة عن سياسات السعودية السقيمة في المنطقة.

واضاف موسوي : ان السعودية التي تفتقر الى فهم صحيح للتطورات الاقليمية، ومن خلال مواقفها القائمة على العسكرتارية وافتعال الازمات واثارة التوترات، تسببت في اهدار ثروات شعبها وشعوب دول المنطقة لصالح الاجانب.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن امله في ان تعدل السعودية عن نهجها الباطل الذي لم يخلف سوى الحروب والدمار في المنطقة، وتبادر الى خطوات لبناء الثقة وانتهاج سياسة جديدة قائمة على الحوار والتعامل بهدف خفض التوترات الاقليمية.

وخلص موسوي، الى ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية سترحب قطعا بهذا النهج الجديد".

انتهى ** ح ع  

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