توجيه الاتهام من جانب السعودية الى ايران استمرار لنهجها الخاطئ في المنطقة

واضاف موسوي : ان السعودية التي تفتقر الى فهم صحيح للتطورات الاقليمية، ومن خلال مواقفها القائمة على العسكرتارية وافتعال الازمات واثارة التوترات، تسببت في اهدار ثروات شعبها وشعوب دول المنطقة لصالح الاجانب.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن امله في ان تعدل السعودية عن نهجها الباطل الذي لم يخلف سوى الحروب والدمار في المنطقة، وتبادر الى خطوات لبناء الثقة وانتهاج سياسة جديدة قائمة على الحوار والتعامل بهدف خفض التوترات الاقليمية.

وخلص موسوي، الى ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية سترحب قطعا بهذا النهج الجديد".

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