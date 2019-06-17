مدير شركة كالة : لازلنا بانتظار الرّد من الجانب العراقي حول الحريق في معمل "كالة" بكربلاء

وجاء ذلك في حوار اجراه سليماني مع ارنا، لافتا الى تفاصيل حادث الحريق الذي وقع بتاريخ 28 ايار / مايو الماضي في معمل كالة للالبان والمنتجات الغذائية بكربلاء المقدسة، دون ان يحدد مسببات الحادث من انها كانت متعمدة او لا؟

واضاف المدير التنفيذي لشركة كالة، ان المعمل التابع للشركة في كربلاء كان مزودا بمنظومة المراقبة والكامرات المغلقة؛ مردفا ان عملية التحقيق في هذا الخصوص مستمرة ونحن بانتظار الرّد (من جانب السلطات العراقية) حول اسباب وقوع الحريق.

وبحسب سليماني فإن التقديرات الاولية حول خسائر الحادث تشير الى نحو 80 مليون دولار؛ مضيفا ان الجهات العراقية المسؤولة اشارت في تحقيقاتها الى ما يزيد عن هذا المبلغ.

وردا على سؤال حول الاجراءات الوقائية لمنع تكرار احداث مماثلة وايضا اعادة بناء المعمل، قال : سنعمل بالتعاون مع المنظمات الامنية المختلفة بهدف تامين المعمل بصورة افضل.

وفي جانب اخر من حواره مع ارنا، اشار سليماني الى دول السعودية وتركيا والاردن بوصفها البلدان المنافسة الرئيسية لايران في الاسواق العراقية؛ مبينا ان 25 بالمئة من منتجات الالبان واللحوم المتوفرة في الاسواق العراقية تعود الى شركة كالة التي تبلغ صادراتها السنوية لهذا البلد 220 مليون دولار.

انتهى ** ح ع