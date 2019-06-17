وزير الطاقة: القطاع الخاص يشكل قوة دفع لتطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا

وعلى هامش الاجتماع الـ15 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين ايران وروسيا امس الاثنين، اكد اردكانيان في تصريح لمراسل "ارنا" علی ضرروة اعطاء مزيد من الفرص للقطاع الخاص من اجل الدخول الى الساحة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وقال ان تقديم المزيد من الدعم لهذا القطاع يعتبر من اولويات ايران ونامل بان يمتلک الطرف الروسي نفس الرؤية في هذا الشان.

واكد وزير الطاقة الايراني على ضرورة بان يصبح القطاع الخاص اكثر نشاطا وان يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا من خلال العمل المهني.

انتهى ** 2018 ** 2342