ايران تحصل على لقب الوصافة في بطولة آسيا للمبارزة

وخسرت إيران أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 45-42.

وحلت اليابان بالمركز الثالث بعد فوزها على البلد المضيف الصين.

وكانت ايران قد تغلبت في الدور الاول بسهولة على السعودية، ثم فازت في الدور الثاني على تايلاند والصین في مرحلة التصفيات.

وفي مسابقات الفردي تقلد الايراني عابديني الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح السيف.

إنتهي**أ م د

