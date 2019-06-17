وفاة رئيس جمهورية مصر الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته

وفي سياق متصل، اشارت مصادر إعلامية الى أن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أجّلت جلسة محاكمة الرئيس المصري الاسبق في قضية التخابر مع قطر والمقررة أمس الأحد إلى اليوم الاثنن، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة "محمد بديع".

ونعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك قال فيه "أبي عند الله نلتقي".

وكانت أسرة مرسي قد اعلنت في بيان بمناسبة شهر رمضان، أن الرئيس المعزول ما زال يعيش في اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة بعد سنوات من اعتقاله.

المصدر : الجزيرة

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