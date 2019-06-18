١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر 83358510
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للمشارکة في اجتماع دولي للامن..

شمخانی یصل الى روسیا

شمخانی یصل الى روسیا

اوفا/ ۱۸ حزيران/يونيو/ارنا- وصل امين المجلس الاعلي للامن القومي "علي شمخاني" اليوم الثلاثاء الى مدينة اوفا عاصمة جمهورية باشكورتستان(باشكيريا) للمشاركة في الاجتماع الدولي العاشر لكبار مسؤولي الشؤون الامنية لدول العالم.

ويلقي شمخاني اليوم كلمة في هذا الاجتماع تحت عنوان "ضمان الامن القومي والتنمية الاقتصادية المستدامة في التصدي للتهديدات الهجينة".

ويقام الاجتماع على مدى يومين في مدينة اوفا الواقعة في جنوب روسيا للبحث وتبادل وجهات النظر حول قضايا الامن الدولي بين كبار مسؤولي الامن في دول العالم.

وسيلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وممثل قائد الثورة الاسلامية فيه، عددا من المسؤولين المشاركين في الاجتماع للبحث في المبادرات السياسية والعسكرية والامنية المشتركة وتضافر الجهود لمواجهة وادارة التهديدات الامنية.

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