شمخانی یصل الى روسیا

ويلقي شمخاني اليوم كلمة في هذا الاجتماع تحت عنوان "ضمان الامن القومي والتنمية الاقتصادية المستدامة في التصدي للتهديدات الهجينة".

ويقام الاجتماع على مدى يومين في مدينة اوفا الواقعة في جنوب روسيا للبحث وتبادل وجهات النظر حول قضايا الامن الدولي بين كبار مسؤولي الامن في دول العالم.

وسيلتقي امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وممثل قائد الثورة الاسلامية فيه، عددا من المسؤولين المشاركين في الاجتماع للبحث في المبادرات السياسية والعسكرية والامنية المشتركة وتضافر الجهود لمواجهة وادارة التهديدات الامنية.

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