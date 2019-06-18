المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعزي بوفاة محمد مرسي

وعبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، عن اسفه لوفاة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011.

و صرح قائلا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومع احترامها لآراء الشعب المصري العظيم الواعي، تقدم التعازي بوفاة المرحوم محمد مرسي الى الشعب المصري وأسرته وأحبائه، سائلة المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان، والمزيد من النجاح للشعب المصري.

و أعلن التلفزيون الرسمي المصري مساء أمس عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما، أثناء مثوله امام المحكمة؛ مبينا أن "مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على أثرها".

وفي سياق متصل، اشارت مصادر إعلامية الى أن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي".

وفاز مرسي في الانتخابات الرئاسية 2012، بفارق بسيط على منافسه الفريق أحمد شفيق.

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