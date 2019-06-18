روحاني يدشن صالة "السلام" في مطار الإمام الخميني (رض)

وقام حجة الإسلام حسن روحاني بزيارة تفقدية لمطار الأمام الخميني (رض) الدولي قبيل افتتاح هذه الصالة.

صالة "السلام"، التي إنجزت وصممت على يد الخبراء الإيرانيين، كأول صالة جوية ذكية في البلاد، بقدرة استيعاب 5 ملايين مسافر سنويا، سيتم تدشينها في المستقبل القريب لاستقبال المسافرين. تقع هذه الصالة شمال غربي مطار الإمام الخميني الدولي.

تم بناء صالة الركاب على مساحة 55 ألف متر مربع في ثلاثة طوابق، وفي حال تدشينها، ستزيد قدرة استيعاب المغادرين والوافدين من المسافرين في مطار الإمام الخميني إلى 5 ملايين مسافر سنويا.

الصالة رقم 1 الموجودة حاليا في مطار الإمام الخميني (رض) تستوعب حاليا أكثر من خمسة ملايين مسافر، لكن أكثر من ثمانية ملايين مسافر يتوافدون سنويا إلى هذه الصالة.

ويشار الى ان طاقة استيعاب المسافرين في مطار الامام الخميني (رض) تبلغ حاليا أكثر من 8 ملايين و 500 الف مسافر سنويا والتي سترتفع الى أكثر من 13 مليون مسافر سنويا خلال الايام المقبلة بفضل تدشين صالة (سلام) الجديدة .

انتهى** 2344