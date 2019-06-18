انطلاق الاجتماع الثاني للسياحة الصحية لدول منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) في أردبيل

و حضر ضيوف من ثماني دول أجنبية في هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تقديم قدرات إيران وخاصة محافظة أردبيل في مجال السياحة والسياحة الصحية والعلاجية.

ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني للسياحة الصحية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) لمدة ثلاثة أيام في مدينتي أردبيل وسرعين، حيث يشارك ضيوف وخبراء ومسؤولون ومستثمرون من قطاع السياحة الصحية من مختلف البلدان وإيران.

وتقام مراسم الافتتاح الرسمية لهذا الاجتماع اليوم في جامعة المحقق الأردبيلي، كما ستعقد بعد ظهر اليوم، معرض القدرات السياحية لمحافظة أردبيل، و اجتماعات تخصصية وحلقات نقاش ومحاضرات في المقر الدائم للمعارض في مدينة أردبيل خلال الأيام الثلاثة.

ووصف الأمين العام الإيراني لمنظمة التعاون الاقتصادي إكو، في مقابلة مع الصحفيين، الاجتماع الثاني للسياحة الصحية للدول الاعضاء في اكو بأنه فرصة لإدخال قدرات إيران ومحافظة أردبيل في مجال السياحة الصحية والعلاجية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسياحة.

و صرح محمد رضا كرباسي، أن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عالية في مجال اإيصال الخدمات الصحية والعلاجية من حيث جودة الخدمة والتميز في المنطقة.

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