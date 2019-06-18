مسئول باكستاني: ندعو الى تطوير التجارة مع طهران رغم الحظر

والتقى "عبد الرزاق داود" اليوم الثلاثاء، بأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية، واضاف أن باكستان دعت دائما إلى تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران الدولة المجاورة والصديقة .

وإذ أشار إلى زيارته الأخيرة إلى إيران، برفقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ولقاء وزير الصناعة والتجارة الإيراني ، قال: نريد تعزيز العلاقات بين البلدين، و نتطلع وفي اطار هذا الهدف إلى الزيارة المرتقبة لوزير الصناعة والتجارة الايراني الى اسلام اباد.

وقال عبد الرزاق داود، ان حجم التجارة الثنائية بين إيران وباكستان ليس مرضياً، ونحن نعتقد أنه على الرغم من القضايا والصعوبات، نحتاج إلى توسيع التعاون التجاري.

وأضاف أن إيران وباكستان وقعتا على اتفاقية التجارة التفضيلية في عام 2006، لكنها لم تكن فعالة، ولهذا السبب فأن تفعيل المزيد من اتفاقية التجارة التفضيلية هو في مصلحة البلدين.

و أكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني على ضرورة دعم تجارة المقايضة مع إيران وتطبيق آلية مشتركة على هذا الطريق.

وأعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية، برئاسة أحمد اميرآبادي فراهاني، عن ثقته في العلاقة المتنامية بين البلدين، مؤكدا ان إيران مستعدة دائما لتمتين العلاقات مع باكستان في جميع المجالات.

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