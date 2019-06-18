عقد اجتماع تنسیقی لبحرية الدول المطلة على المحيط الهندي ( أيونز) في بندرعباس

وعقد الاجتماع بحضور مندوبين عن الدول الاعضاء وباستضافة ورئاسة القوات البحرية للجيش الايراني الدورية للرابطة لفترة عامين، في المنطقة البحرية الاولى جنوب البلاد.

وفي كلمة له اشار الامين التنفيذي للاجتماع الادميرال محمد رضا عزيزي الى الرئاسة الدورية للقوة البحرية الايرانية لاجتماع رابطة "آيونس" وفرق عمل الامن البحري وقال، ان هذا الاجتماع عقد باقتراح من القوة البحرية للجيش الايراني بهدف اقامة المناورات البحرية المشتركة في المحيط الهندي بمشاركة الدول الاعضاء خلال الاشهر القادمة.

واشار الى الدعاية السيئة للاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف، ان عقد اجتماع دولي في الظروف الراهنة مؤشر الى جهود ايران لارساء الامن والسلام المستديم في منطقة المحيط الهندي الاستراتيجية بمشاركة الدول الاعضاء في رابطة "آيونس".

واوضح بان تنظيم المناورات البحرية المشتركة بين الدول الاعضاء خلال الاشهر القادمة من شانه تعزيز التعاون فيما بينها ومؤشرا لقوة وصلابة القوة البحرية الايرانية في التواجد على الاصعدة الدولية بهدف ترسيخ وتوطيد الامن في منطقة المحيط الهندي الاستراتيجية.

انتهي** 1453** 2342