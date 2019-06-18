ايران تبرم 12 وثيقة للتعاون الاقتصادي مع روسيا

شملت التوافقات التي أبرمت على مدى اعمال الدورة في اصفهان الآتي:

- توقيع وزير الطاقة الايراني رضاد أردكانيان ونظيره الروسي الكسندر نوفاك، الوثيقة النهائية لاعمال الدورة الـ 15 من اللجنة الاقتصادية المشتركة.

- الوثيقة الثالثة لمجموعة العمل المتعلقة بالمحافظات والمنطقة، وذلك على هامش لجنة التعاون الدائمة للتعاون التجاري الاقتصادي الايراني الروسي.

- وثيقة الاجتماع العاشر للتعاون بمجال الشحن والنقل السككي

- البروتوكول السادس لاجتماع مجموعة العمل المتعلقة بالمياه.

- ابرام البرنامج التنفيذي لمذكرات التفاهم بمجال المعايير والمقاييس.

- مذكرات تعاون للتبادل الاقتصادي والتجاري والصناعي والتراتزيت وتطوير خدمات الموانئ وشحن ونقل السلع، ابرمت بين منطقتي "انزلي" و"جابهار" الايرانيتين مع منطقة "لوتوس" الروسية الاقتصادية الخاصة.

- مذكرات تعاون بمجال الطاقة

- الوثيقة النهائية لمذكرات التعاون بين الشركة الام التخصصية الايرانية " سات كاب" وشركة "يونايتد اينجن كوربرايشن" الروسية.

- وثيقة التعاون بين جمعية المهندسين الايرانية ونظيرتها الروسية.

وبدأ الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والاتحاد الروسي والملتقى التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، أعماله يوم أول امس الأحد ، واستمر لمدة ثلاثة أيام بحضور مسؤولين وناشطين من القطاعين العام والخاص في البلدين في مدينتي طهران وأصفهان

انتهى** 2344