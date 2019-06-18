١٨ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٤٦
رقم الصحفي: 1871
رمز الخبر 83359709
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كبار المسؤولين الأمنيين في إيران وأرمينيا يؤكدون ضرورة تعزيز التعاون الثنائي

كبار المسؤولين الأمنيين في إيران وأرمينيا يؤكدون ضرورة تعزيز التعاون الثنائي

أوفا/18 حزيران/يونيو/إرنا- إلتقى مستشار الأمن الوطني الأرميني مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأميرال علي شمخاني على هامش مؤتمر موسكو الأمني الدولي، حيث بحث الجانبان المواضيع ذات الإهتمام المشترك؛ مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي جرى ظهر اليوم الثلاثاء، تناول الطرفان مجموعة واسعة من المواضيع ذات الإهتمام المشترك في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والإقتصادية.
وأكد كبار المسؤولين الأمنيين للبلدين، ان العلاقات الودية الوثيقة القائمة بين طهران ويريفان و لا تتأثر بقرارات بلدان أخرى.
واعتبر الجانبان، العلاقات بين طهران وأرمينيا بأنها قائمة على ضمان المصالح الوطنية للبلدين والعمل على خفض التوترات الراهنة وإرساء الإستقرار والسلام في المنطقة.
علما، ان مؤتمر موسكو الأمني الدولي في نسخته العاشرة بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في مدينة أوفا عاصمة باشكورتوستان جنوبي روسيا بحضور ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأميرال علي شمخاني ويستمر ليومين.
إنتهي**أ م د 


 

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