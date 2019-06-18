وزير الطاقة الروسي : الثقة المتبادلة رمز التعاون المتنامي بين طهران وموسكو

واضاف نوفاك في ختام اعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا بمحافظة اصفهان (وسط البلاد)، قائلا : ان هذا الاجتماع المشترك الذي عقد على مستوى رفيع في طهران واصفهان، يسهم في رفع مستوى العلاقات الشاملة بين البلدين.

وتابع : ان العلاقات القائمة بين ايران وروسيا ولاسيما فی منطقة الشرق الاوسط، تحظى بأهمية بالغة بالنسبة للمصالح المشتركة؛ وانطلاقا من ذلك فقد عُقدت خلال اليومين الاخيرين اجتماعات عديدة بين اعضاء الوفدين الروسي والايراني.

وشدّد الوزير الروسي على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يتجاوز مستوى العلاقات السياسية القائمة بين طهران وموسكو.

وفيما اعلن عن اجتماع مرتقب بين ايران وروسيا وجمهورية اذربيجان، اعرب نوفاك عن امله بان يسهم هذا الاجتماع في تنمية حجم التعاون المشترك بين الدول الثلاث.

ونوه وزير الطاقة الروسي الى ان رئيسي البلدين سيجريان مباحثات في 14 تموز / يوليو القادم؛ واصفا هذه المواقف بانها في غاية الاهمية وتهيّئ لأرضيات التعاون في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والنقل بين الجانبين.

وفي معرض الاشارة الى ضرورة تطوير التعاون العلمي والتقني، قال : نحن مستعدون للتعاون في مجال انشاء المحطات النووية والنقل والجو - فضائية مع ايران.

وبحسب الوزير الروسي، فقد شهد التبادل التجاري الحالي بين البلدين (ايران وروسيا) نموا بنسبة 7,4 بالمئة مقارنة بما كان عليه في وقت سابق.

كما لفت الى ادراج مشروع انشاء محطة بوشهر (جنوب ايران) النووية على سلّم اعمال الجانبين؛ مضيفا : لقد تم التخطيط ايضا لتاسيس شركة مشتركة في مجال صناعة السيارات.

وفي الختام، اعلن نوفاك ان التعامل المالي بين ايران وروسيا سيتواصل على اساس عملتي الروبل والريال؛ لافتا الى أهمية ذلك في سياق تعزيز التعاون الثنائي.

وبدأ الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، والملتقى التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، أعماله امس الاول (الأحد) في مدينتي طهران وأصفهان، واستمر علی مدی ثلاثة أيام بحضور مسؤولين وناشطين من القطاعين العام والخاص فی کلا البلدین.

كما اقيمت مراسم اختتام الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة الروسية الايرانية اليوم الثلاثاء بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكساندر نوفاك، في فندق الكوثر بمحافظة اصفهان.

انتهى ** ح ع