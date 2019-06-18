قيادي فلسطيني يدعو الشعوب الضغط على حكوماتها للتراجع عن المشاركة في مؤتمر البحرين

وقال ياغي لمراسل وكالة "ارنا": "نوجه رسالة إلى الشعوب العربية بأن تضغط على حكوماتها للتراجع عن المشاركة في ورشة البحرين".

واعتبر القيادي الفلسطيني أن ورشة البحرين مدخل لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن كل مكونات الشعب الفلسطيني ترفض صفقة القرن وورشة البحرين.

وأكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تصميمها على مواصلة الكفاح من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير والاستقلال، وعودة لاجئيه إلى ديارهم التي هجروا منها.

وقالت الحركة في تظاهرة نظمتها بذكرى تأسيسها “يحتل مركز الصدارة في نضالنا على تصعيد المقاومة الشعبية وتعزيز حركة المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الاحتلال والأبرتهايد، وتوحيد الصف الوطني بإنهاء الانقسام البغيض وإنشاء قيادة وطنية موحدة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإحياء الدور الكفاحي والتوحيدي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وشددت الحركة أن كفاحها سيتواصل من أجل الديمقراطية واستعادة حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية والدورية، الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي، والاحترام لقواعد الشراكة الوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات، ولإلغاء كل أشكال التمييز والتعسف والتفرد، ومن أجل استعادة مبادئ سيادة القانون، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والنشاط السياسي دون ضغط أو إكراه، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وأولها المحسوبية والواسطة واستخدام الزبائنية لكسب الولاء السياسي.

وأكدت حركة المبادرة على أنها ستواصل الضغط بكل ما لديها من إمكانيات لكسر الحصار الاحتلالي الظالم عن قطاع غزة، ولرفع المعاناة عن أهله، ولإلغاء كل إجراءات التمييز ضد سكانه، والعاملين فيه، ولحمايته من الاعتداءات الهمجية المتكررة ضده، مؤكدة الوحدة المصيرية التي لا تنازل عنها بين الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة وكل فلسطين.

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