١٨ يونيو ٢٠١٩ - ٢٠:٠٢
رقم الصحفي: 1964
رمز الخبر 83359765
٠ Persons

تحالف الفتح : مؤامرة خارجية تستهدف القواعد العسكرية لجر العراق الى الحرب

تحالف الفتح : مؤامرة خارجية تستهدف القواعد العسكرية لجر العراق الى الحرب

بغداد/18حزيران/يونيو/ارنا-كشف النائب عن تحالف الفتح في البرلملن العراقي "محمد البلداوي"، ان اطرافا دولية وإقليمية تقوم بدعم جماعات مسلحة مأجورة في العراق، لاستهداف القواعد العسكرية المشتركة مع الجيش الأميركي وحقول الحنطة؛ مشيرا الى ان تلك الجهات تحاول ربط تلك الاحداث بالهجمات ضد ناقلات النفط في بحر عمان والخليج الفارسي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان "اطرافا خارجية دعمت وشكلت خلايا إرهابية لاستهداف مقرات الجيش العراقي المشتركة مع الجيش الأميركي لإيهام الإطراف الدولية باستهداف المقاومة الإسلامية تلك المقرات".

وأضاف، ان "المعلومات الاستخبارية تشير الى استهداف تلك القواعد بصواريخ محلية الصنع".

وأشار البرلماني العراقي، الى ان "تلك الهجمات ترتبط بشكل وثيق بحرق محاصيل الحنطة والشعير ومحاولة اثارة فتنة قومية وطائفية في المناطق المتنازع عليها، لجر العراق الى محور معين والغاء دوره في التوسط وحل الأزمة بين ايران والولايات المتحدة".

ولفت البلداوي الى ان "استهداف السفن التجارية في بحر عمان والخليج الفارسي والقاء التهم على ايران هي ضمن تلك المؤامرة لجر المنطقة الى حرب كبرى".

انتهى** ع ص/ ح ع **

تعليقك

You are replying to: .
5 + 0 =