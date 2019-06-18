تحالف الفتح : مؤامرة خارجية تستهدف القواعد العسكرية لجر العراق الى الحرب

وقال البلداوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان "اطرافا خارجية دعمت وشكلت خلايا إرهابية لاستهداف مقرات الجيش العراقي المشتركة مع الجيش الأميركي لإيهام الإطراف الدولية باستهداف المقاومة الإسلامية تلك المقرات".

وأضاف، ان "المعلومات الاستخبارية تشير الى استهداف تلك القواعد بصواريخ محلية الصنع".

وأشار البرلماني العراقي، الى ان "تلك الهجمات ترتبط بشكل وثيق بحرق محاصيل الحنطة والشعير ومحاولة اثارة فتنة قومية وطائفية في المناطق المتنازع عليها، لجر العراق الى محور معين والغاء دوره في التوسط وحل الأزمة بين ايران والولايات المتحدة".

ولفت البلداوي الى ان "استهداف السفن التجارية في بحر عمان والخليج الفارسي والقاء التهم على ايران هي ضمن تلك المؤامرة لجر المنطقة الى حرب كبرى".

انتهى** ع ص/ ح ع **