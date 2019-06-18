وزير الطاقة: إيران مستعدة لعرض منتجاتها باعفاءات جمركية

وفي تصريح للمراسلين اليوم الثلاثاء، على هامش المراسم الختامية للمؤتمر الخامس عشر للجنة التعاون الإقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا في فندق الكوثر بمحافظة اصفهان (وسط) أضاف أردكانيان، انه يتم حاليا عرض المنتجات الإيرانية في المنطقة، لكن تنفيذ الإعفاءات الجمركية يؤدي الى التسريع في عملية عرض المنتجات وإستقطاب سوق أوسع نطاقا.

وتابع: على سبيل المثال، تستورد روسيا بمفردها في المنطقة، ما قيمته حوالي 300 مليار دولار من مختلف أنواع السلع وان تيسير ظروف عرض المنتجات من قبل إيران من شأنه أن يؤدي الى إستقطاب سوق جيد في هذا البلد.

وأشار وزير الطاقة، الى إستئناف عمل عدد من فرق العمل للنهوض بالتعاون بين البلدين بعد توقفها عن العمل نحو 3-4 سنوات وقال، ان فرق العمل المذكورة معظمها تختص بتبادل الخدمات الفنية والهندسية بين الجانبين.

وبدأ الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، والملتقى التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، أعماله امس الاول (الأحد) في مدينتي طهران وأصفهان، واستمر علی مدی ثلاثة أيام بحضور مسؤولين وناشطين من القطاعين العام والخاص فی کلا البلدین.

كما اقيمت مراسم اختتام الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة الروسية الايرانية اليوم الثلاثاء بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكساندر نوفاك، في فندق الكوثر بمحافظة اصفهان.

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