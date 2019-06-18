وزير الطاقة الروسي يتلّطع الى توسيع التعاون البحري مع ايران

تصريحات الوزير الروسي هذه، جاءت اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي عقده بنهاية اعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وروسيا في محافظة اصفهان (وسط البلاد).

ونوّه نوفاك الى انه وفقا لآخر الاحصائيات فقد سجل حجم التبادل الزراعي بين ايران وروسيا نموا بنسبة 1,5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي معرض الاشارة الى تفاصيل الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في اصفهان، قال ان الاجتماع استعرض سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

واضاف : لقد اجرينا مباحثات جيدة حول التعاون في مجال الطاقة والنقل والجو - فضاء مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

و وصف الوزير الروسي العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو بانها عريقة وشهدت نموا لتشمل اليوم شتى المجالات بما فيها تبادل المنتجات الزراعية؛ معربا عن امله بان يسهم مشروع انشاء الطريق السككي المشترك بين جمهورية اذربيجان وروسيا وايران في تنمية التعاون التجاري الحالي.

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا، قد بدا أعماله امس الاول (الأحد) في طهران، واختتم اليوم الثلاثاء في محافظة اصفهان، بحضور وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ونظيره الروسي الكساندر نوفاك حيث التوقيع على وثائق للتعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

انتهى ** ح ع