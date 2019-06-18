الوفد البرلماني العراقي الزائر يلتقي بوزير الخارجية الايراني

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية« ان الجانبين الايراني والعراقي استعرضا في هذا اللقاء العلاقات العريقة والوطيدة القائمة بين البلدين الى جانب الاتفاقات الثنائية الموقعة ولاسيما في المجالات الاقتصادية والإجراءات المتبعة لتيسير اجراءات الزيارة للرعايا الايرانيين والعراقيين، فضلا عن المواقف المساندة المتبادلة بين ايران والعراق قبال الظروف العصيبة ودور التعاون المشترك في تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين واخر التطورات في المنطقة.

وفي وقت سابق من مباحثاته مع ظريف، التقى رئيس الوفد البرلماني العراقي "بشير خليل الحداد" اليوم الثلاثاء بنائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية – العراقية "مسعود بزشكيان"؛ باحثا معه في سبل تنمية التعاون البرلماني على الصعيدين الثنائي والاقليمي بين البلدين.

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