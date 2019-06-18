وزير العمل : ايران مستعدة لنقل خبراتها المهنية الى سوريا

وفي لقائه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية "ريما القادري" على هامش مؤتمر العمل الدولي في جنيف، نوه شريعتمداري بموقف ايران في الدفاع عن سلامة الاراضي السورية، معربا عن استنكاره لقرار الرئيس الامريكي حول الاعتراف باحتلال الكيان الصهيوني الغاصب لمرتفعات الجولان السوري.

واكد الوزير الايرني على اهمية اعادة اعمار سوريا خلال المرحلة الراهنة؛ لافتا الى الطاقات والامكانات المتوفرة لدى وزارة التعاون والعمل في ایران لتقديم العون في هذا الخصوص.

وتابع قائلا : ان ايران مستعدة للتعاون مع سوريا في مجال التدريب المهني وسياسة سوق العمل وانعاش فرص العمل چاخل القری.

وتطلع شريعتمداري الى تنفيذ مذكرات التعاون المبرمة بين وزارتي العمل السورية والايرانية خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة العمل السورية الى ايران.

الى ذلك اعربت القادري عن تقديرها لمواقف ايران قيادة وحكومة وشعبا ودعمها للحكومة السورية في القضاء على الجماعات الإرهابية؛ مؤكدة ان الحرب في سوريا لاتزال قائمة على الاصعدة الاقتصادية وبما يضع الحكومة تحت المزيد من الضغةط.

كما دعت وزيرة العمل السورية، ايران للتعاون مع بلادها في مجال التدريب المهني وسياسات سوق العمل، وايضا تنفيذ مذكرات التعاون الموقعة بين البلدين.

وتستضيف جنيف اعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته المائة خلال الفترة من 10 لغاية 21 حزيران / يوليو الحالي بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والوفود العمالية.

انتهى ** ح ع