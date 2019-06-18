أمير الكويت يصل بغداد اليوم لمناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، ان هذه الزيارة هي الثانية لأمير الكويت خلال توليه مقاليد الحكم، إذ سبق أن ترأس في 29 آذار/ مارس 2012 وفد الكويت الى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وأشارت الى ان "هذه الزيارة تأتي في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، ولاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وخليج عمان".

وتعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى المرتبطة بعلاقات البلدين المباشرة منذ غزو العراق للكويت إبان حكم الطاغية صدام حسين في عام 1990.

وكان مسؤول عراقي قد ذكر ان أمير الكويت سيقوم بزيارة رسمية الى بغداد، الأربعاء ، ويلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، لافتا الى، أن أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات التي سيناقشها الأمير مع المسؤولين العراقيين.

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