الحشد الشعبي يعلن تنفيذ 580 عملية أمنية واحباط 103عملية إرهابية خلال 2019

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "قوات الحشد الشعبي بمختلف ألويتها وتشكيلاتها نفذت 580 عملية أمنية في ثماني محافظات وسطى وشمالية وغربية لتأمينها وإنهاء تهديد تنظيم "داعش" الإرهابي في النصف الأول من العام الحالي 2019"

واضافت، انه "تم إحباط 103 عمليات إرهابية في مختلف القواطع والمحاور وقتل 81 عنصرا وقياديا بتنظيم "داعش" الإرهابي".

واشارت الهيئة الى "تنفيذ 37 عملية تطهير اسفرت عن تفكيك 552 عبوة ناسفة و160 عبوة قمعية و25 حزاما ناسفا و52 صاروخا، فضلا عن تفكيك خمسة منازل و12 معملا أهليا و95 جلكانا".

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