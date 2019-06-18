السفير الايراني في لندن: نعتمد على قدراتنا الوطنية امام اميركا

وفي تصريح ادلى به لقناة "راشت تودي" مساء الثلاثاء قال بعيدي نجاد، ان شعبنا عازم على صون استقلاله وان قواتنا المسلحة قوية جدا للدفاع عن البلاد.

وصرح بان هنالك اجماعا بين مختلف شرائح الشعب والحكومة والقوات المسلحة وان الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لاي احتمال واضاف، ان هذا هو العنصر الوحيد الذي يمكننا الاعتماد عليه وان نقاوم امام سياسات اميركا.

واضاف، الحقيقة هي ان المعايير الدولية لا تنفذ كما ينبغي ولهذا السبب لا يمكن التعويل على دعم المنظمات الدولية التي تاسست لصون الدول امام هيمنة القوى الكبرى.

واكد بان ايران لا تؤمن بامتلاك السلاح النووي للدفاع عن نفسها واضاف، اننا نعتقد بامتلاك القوة من الناحية الاقتصادية والعسكرية واتخاذ موقف موحد في البلاد.

انتهى ** 2342