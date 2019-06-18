سياسيون ونواب باكستانيون ادانوا ممارسات بعض الدول تجاه ايران

جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمت في اسلام اباد تحت عنوان " العلاقات الايرانية الباكستانية؛ دعوة الدبلوماسية البرلمانية للتعاون" تزامنا مع زيارة اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية وبحضور عدد من السياسيين البارزين والبرلمانيين في باكستان.

وحضر الندوة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية احمد امير ابادي فراهاني والوفد المرافق له.

وحضر الندوة ايضا النائب في المجلس الوطني رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية سيد نويد قمر والرئيس السابق لهذا المجلس سردار اياز صادق والنائب عن حزب الشعب وزيرة الخارجية السابقة حنا رباني كهر والنائب عن حزب "مسلم ليك" جناح نواز ووزير الخارجية السابق خواجة محمد آصف اضافة الى عدد اخر من النواب في المجلسين الوطني والشيوخ.

واشار رئيس الوفد الايراني امير ابادي فراهاني الى العلاقات التاريخية بين البلدين ولفت الى النمو الملحوظ في التعاون الامني والعسكري بينهما خلال الاعوام الاخيرة وقال، ان ايران تعتبر على الدوام امن واستقرار الجيران من امنها واستقرارها، وترى التعاون الامني الثنائي ومواجهة التهديدات المشتركة مثل الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير القانونية ، من اهم الوجوه المشتركة الفاعلة والمؤثرة لايران في تعزيز وترسيخ الامن والاستقرار في باكستان.

بدوره قال الرئيس السابق للمجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق، ان المنطقة تشهد منذ اشهر تطورات لا سابق لها ونحن نعلن بان نواب المجلس الوطني يقفون الى جانب اخوتهم الايرانيين في اي مواجهة محتملة في المنطقة او نهج هجومي من قبل قوى كبرى ضد ايران.

من جانبه قال النائب ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الايرانية سيد نويد قمر ان العلاقات بين ايران وباكستان استراتيجية ونحن عازمون على رفع مستوى العلاقات البرلمانية خاصة بين شعبي البلدين.

واشار الى نقص الطاقة في باكستان وحاجتها الملحة لمصادر الطاقة السهلة عبر التعاون مع ايران واضاف، ان تنفيذ خط انبوب الغاز الايراني من شانه حل مشكلة الطاقة في باكستان.

بدورها اكدت وزير الخارجية الباكستانية السابقة حنا رباني كهر، ان بلادها تمتلك الكثير من المصالح المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والقوية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقالت، ان علاقات باكستان مع السعودية لا تعني اطلاقا تجاهل العلاقات مع ايران بل ان العلاقات مع ايران تحظى باهمية خاصة.

كما اكدت شاندانا كلزار خان النائب عن حزب تحريك انصاف الحاكم، في المجلس الوطني، ضرورة الاسراع في مسيرة المحادثات بين طهران واسلام اباد حول اتفاقية التجارة الحرة.

وفي الختام تباحث عدد من المشاركين في الندوة حول التعاون بين ايران وباكستان لمواجهة تحديات التغييرات المناخية وتطوير التعاون في مجال الطاقة وتعزيز التعاون الحدودي بين البلدين وضرورة اليقظة تجاه تحركات العناصر الاجنبية في المنطقة.

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