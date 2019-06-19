إيران وأفغانستان تؤكدان على التعاون الأمني

وخلال هذا الاجتماع ، الذي عُقد ظهر الأربعاء على هامش القمة الدولية العاشرة لكبار المسؤولين الأمنيين في العالم، في أوفا بروسيا ، شدد الأدميرال علي شمخاني و حمد الله محب ، على ضرورة زيادة التنسيق والتشاور بين الحكومة الأفغانية وجيرانها لمواجهة العمليات الإرهابية، ودعم عملية المصالحة الوطنية.

و من بين الموضوعات التي ناقشها مسؤولي الأمن في البلدين، ضرورة التواصل والحوار بين البلدان الفعالة في المنطقة مع جماعات المعارضة بالتنسيق مع الحكومة الأفغانية وكذلك تعزيز قواتها المسلحة لتوفير الأمن المستدام في المناطق المختلفة من أفغانستان.

وحضر اللقاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية مهدي سنائي، ومساعد مجلس الأمن القومي الإيراني للشؤون السياسة الخارجية امير سعيد جليل ايرواني، والمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي حسين خسروي.

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