١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٣
Journalist: 145324
رمز الخبر 83360469
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ست جامعات إيرانية ضمن تصنيف QS لأفضل الجامعات

ست جامعات إيرانية ضمن تصنيف QS لأفضل الجامعات

طهران/ ۱۸ حزيران/يونيو/ارنا- قال رئيس مرکز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الإسلامي (ISC) محمد جواد دهقاني ان ست جامعات ايرانية جاءت ضمن تصنيف QS لافضل الجامعات لعام 2020 .

واوضح دهقاني انه وفق تصنيف QS  في العام 2019 ايضا كانت حصة إيران من أفضل الجامعات في العالم ست جامعات، بينما كانت ۵ جامعات في العام ۲۰۱۸.

واضاف انه استشهادا لنتائج تصنيف الجامعات في العام لعام ۲۰۲۰، فان جامعات 'شريف' الصناعية جاءت في المركز ۴۰۵ و وجامعة 'أمير كبير' الصناعي في المركز  ۸۹ .

واكد حسب التصنيف الجديد لعام ۲۰۲۰ شهدت جامعات شريف الصناعية وامير كبير الصناعية وطهران  نموا في الرتبة مقارنة بالعام الماضي.

وتصنيف الجامعات العالمي QS هو أحد أدوات الحكم على الجامعات ومدى جودة الخدمات التعليمية بها، يتم تصنيف ما يعادل ۸۰۰ جامعة حول العالم كل عام، وذلك تبعًا لشركة كواكواريلي سيموندس، ومن أهم العوامل التي تدل على نجاح ذلك التصنيف وشهرته؛ تنافس الكثير والكثير من الجامعات في كافة دول العالم لكي تتصدر قائمة التصنيف كل عام.

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