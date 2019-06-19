وزير الدفاع: التهم الموجهة ضد إيران كاذبة تماما

وفي تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء اضاف العميد أمير حاتمي، بشأن الفيلم الذي بث عن الهجوم على ناقلات النفط في بحر عمان، واتهام القوات المسلحة الإيرانية : نحن نرفض هذه التهمة بشكل حاسم.

وأوضح أن القوات المسلحة ومؤسسة الموانئ، كانتا من أوائل القوات التي هبت لاغاثة الناقلات بعد وقوع الحادث وأنقذت 23 بحارا من الناقلة الأولى.

وأوصح وزير الدفاع، أنه عندما وصلت قواتنا للإغاثة الى الناقلة الثانية، أعلن الطاقم أن أسطولا آخرا قد أنقذهم، مما يعني أن الأمريكيين وصلوا في وقت مبكرا إلى المنطقة التي يزعمون أن الفيلم قد تم تسجيله هناك.

واضاف: إن ايران دولة مقتدرة تشعر بالمسؤولية ولو ارادت القيام بعمل ما فإنها تتحمل مسؤوليته.

ووصف اتهام ايران باستهداف ناقلات النفط بالعمل الجبان، واكد بان ايران لعبت دوراً كبيراً في ارساء الامن الاقليمي وامن الممرات الملاحية الدولية، معتبرا هذا الاتهام بمثابة نهج تخريبي ضد إيران.

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