شمخاني يجری مباحثات مع نظيره الروسي في باشكورتوستان

واعرب شمخاني خلال هذا اللقاء عن تقديره للجانب الروسي على جهوده الناحجة في اقامة مؤتمر كبار المسؤولين الامنيين بمختلف الدول؛ مصرحا ان تعزيز المستوى الكيفي لهذه اللقاءات ومناقشة التهديدات والفرص الامنية المشتركة من جانب كبار المسؤولين الامنيين في العالم اسفر عن نتائج مطلوبة لبلورة المواقف المشتركة في هذا الخصوص.

ونوّه امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بالانجازات المحققة على صعيد التعاون السياسي والامني والدفاعي بين ايران وروسيا فيما يخص الوضع السوري، قائلا : ان مواصلة العملية السياسية في استانا يشكل ضرورة للتسريع في ترسيخ الاستقرار المستدام والقائم على ارادة الشعب السوري.

واكد شمخاني على دور التعاون الوثيق والجاد بين طهران وموسكو الى جانب سائر الدول الجارة لافغانستان بهدف دعم المصالحة الوطنية في هذا البلد؛ مبينا ان الجولة الثانية من المباحثات بين كبار المسؤولين الامنيين لدى الدول الجارة لافغانستان والمرتقب عقدها في النصف الثاني من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2019)، تشكل فرصة مواتية للتسريع في عملية تعزيز الاستقرار المستدام على صعيد هذا البلد.

وفي جانب آخر من تصريحاته خلال اللقاء مع امين مجلس الامن الوطني الروسي، تطرق شمخاني الى قرار الجمهورية الاسلامية المتمثل في خفض التعهدات قبال الاتفاق النووي وذلك ردّا على نقض العهود الامريكية والاوروبية؛ مؤكدا ان ايران ستقوم وفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي بخفض تدريجي لتعهداتها، ليكون ردّا على الاجراءات غير المبررة من جانب الاطراف الاخرى والتي تهدف الى تحقيق المصالح الاحادية فقط.

الى ذلك، اثنى امين مجلس الامن الوطني الروسي على حضور شمخاني الفاعل في الدورة العاشرة للمؤتمر الامني الروسي؛ قائلا انه "في ضوء المواقف المعلنة من جانب المشاركين، لقد صنّفت كلمتكم ضمن الكلمات الاكثر تاثيرا في هذا الاجتماع".

واشار باتروشيف الى المباحثات الثلاثية المرتقبة بين كبار المسؤولين الامنيين في روسيا وامريكا والكيان الصهيوني في "اسرائيل" حول التطورات السورية، مؤكدا ان بلاده ستنقل نتائج هذا الاجتماع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها الشريكة الستراتيجية لروسيا في منطقة.

كما نوّه باتروشيف بضرورة وقف التدخل اللاقانوني الامريكي في سوريا وايضا وقف "بعض الاجراءات العسكرية" للكيان الصهيوني في هذا البلد؛ مشددا على ان روسيا لن توافق اطلاقا على الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى تصعيد الازمة الراهنة في سوريا.

وحول الملف الافغاني، اشار المسؤول الروسي الى مبادرات بلاده لدعم عملية الحوار بين الاطراف الافغانية؛ مبينا ان استمرار الفوضى في هذا البلد سيؤثر على الوضع الامني لدول الجوار ايضا.

وتابع : ينبغي على جيران افغانستان من خلال متابعتها الجادة للقاءات بين كبار المسؤولين الامنيين لديها، ان تؤدي دورها المصيري في تقريب الرؤى بين اطراف النزاع وتسريع العملية السياسية وانجاحها في افغانستان.

انتهى ** ح ع