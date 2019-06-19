١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٧:٥٣
Journalist: r978999
رمز الخبر 83361297
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السيد عمار الحكيم يؤكد تبني تيار الحكمة الوطني للمعارضة السياسية

السيد عمار الحكيم يؤكد تبني تيار الحكمة الوطني للمعارضة السياسية

بغداد/19حزيران/يونيو/ارنا-أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، على تبني التيار لخيار المعارضة السياسية.

وقال السيد عمار الحكيم في تغريدة على حسابه، في (تويتر) : "لنراقب بحرص ونشخص بشجاعة ونتابع بعزم ونحاسب بحزم وننتقد بموضوعية لتقويم الاعوجاج وتصويب المسارات ولنكن عين المواطن وصوته الصادح بالحق والمطالب بالحقوق".

وتابع الحكيم، "لذا كانت المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة خيارنا".

وكان تيار الحكمة الوطني العراقي أعلن، الأحد الماضي، عقب اجتماع إستثنائي لمكتبه السياسي تبني خيار المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاءة والالتزام الكامل بهذا الخيار التياري وما يقتضيه، وما يستلزمُهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفَ على الصعيد الوطني.

فيما ابلغ رئيس كتلة الحكمة النيابية في البرلمان العراقية "فالح الساري"، رئاسة مجلس النواب في وثيقة رسمية، قرار الكتلة بالتحول الى المعارضة السياسية؛ راجيا اعتماد ذلك قانونيا والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب العراقي.

انتهى** ع ص/ ح ع

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