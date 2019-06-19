المتحدث باسم الخارجية : وزير الخارجية التركي يزور ايران غدا

واوضح موسوي في تصريح له اليوم الاربعاء، ان تشافيش اغلوا والوفد المرافق له، سيصل الخميس الى محافظة اصفهان (وسط) ويقيم هناك؛ مضيفا ان الزيارة تأتي امتدادا للمباحثات والمشاورات السياسية المستدامة بين ايران وتركيا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، ان المباحثات بين وزيري الخارجية الايراني والتركي ستعقد الجمعة في هذه المدينة ومن ثم سيتم التوقيع على وثيقة التعاون السياسي بين الجانبين.

ولفت موسوي الى ان العلاقات الثنائية ولاسيما تنفيذ التوافقات السابقة في المجالات الاقتصادية بين طهران وانقرة، الى جانب آخر التطورات في المنطقة والعالم، تعدّ من اهم المحاور المطروحة خلال المباحثات القادمة بين محمد جواد ظريف ومولود تشافيش اغلو.

انتهى ** ح ع