مسوول باكستاني يرحب بتاسيس مصرف مشترك مع ايران

واستقبل المسؤول البرلماني الباكستاني اليوم الاربعاء اعضا لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية الباكستانية برئاسة "احمد اميرآبادي" في اسلام آباد.

واعتبر اميرآبادي خلال هذا اللقاء الاواصر الدينية والتاريخية والثقافية والحدود الجغرافية المشتركة بين ايران وباكستان بانها شكلت على مدى التاريخ عناصر لتوطيد العلاقات بين البلدين.

واقترح اميرآبادي تاسیس مصرف مشترک بین ایران وباکستان باستخدام عملتي البلدين، بهدف توسيع التجارة وتعزيز النشاطات الاقتصادية؛ الامر الذي رحب به رئيس واعضاء لجنة الشوون الاقتصادية والمالية في المجلس الوطني الباكستاني.

كما اكد المسؤول البرلماني الايراني على اهمية تفعيل الاسواق الحدودية وتاسيس المدن الصناعية المشتركة، مبينا ان امن الحدود المشتركة بين البلدين يسهم كثيرا في تطوير التعاملات التجارية الثنائية.

واضاف، ان ايران وباكستان تمتلكان الطاقات اللازمة لتعزيز مستوى التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي باعتبارها بلدين قويين.

واعرب امير ابادي عن امله بان یتم انجاز الاجراءات اللازمه لتفعیل مشروع خط انابیت نقل الغاز الایرانی الی باکستان.

من جانبه، اكد اسد عمر ان اعضاء لجنة الشوون الاقتصادية والمالية في المجلس الوطني الباكستاني لن يدخروا جهدا لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

واضاف : ان باكستان تسعى لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع دولة ايران الجارة.

انتهى**2018/ ح ع **