مسؤول : ايران صدرت 10 مليارات دولار من البضائع الى العراق

وفي كلمة القاها بملتقى "تطوير التعاون الاقتصادي بين لرستان (غرب البلاد) والعراق وسوريا" عقد اليوم الاربعاء في مقر غرفة التجارة الايرانية بمدينة خرم آباد مركز المحافظة، قال سلاح ورزي : ان حجم صادرات ايران من السلع والبضائع الى العراق بلغ نحو 10 مليار دولار خلال العام الايراني الماضي.

واشار هذا المسؤول الاقتصادي الى انجاز التخطيط اللازم لزيادة حصة محافظة لرستان من اجمالي حجم الصادرات الى خارج البلاد؛ معتبرا اقامة هذا الملتقى بانها تشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق هذا الهدف.

وصرح رئيس غرفة التجارة الايرانية، ان هناك طاقات جيدة في محافظة لرستان في مجال الصادرات؛ معربا عن امله بان يسفر الملتقى عن نتائج ايجابية في المجالات ذات الصلة.

انتهى**2018/ ح ع **