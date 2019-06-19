١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٣٦
Journalist: 201807
رمز الخبر 83361436
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مسؤول : ايران صدرت 10 مليارات دولار من البضائع الى العراق

مسؤول : ايران صدرت 10 مليارات دولار من البضائع الى العراق

خرم آباد/19حزيران/يونيو/ارنا - اعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايراني حسين سلاح ورزي عن تصدير نحو 10 مليار دولار من السلع والبضائع الى العراق خلال العام الايراني الماضي (الذي انتهى في 20 مارس/ آذار).

وفي كلمة القاها بملتقى "تطوير التعاون الاقتصادي بين لرستان (غرب البلاد) والعراق وسوريا" عقد اليوم الاربعاء في مقر غرفة التجارة الايرانية بمدينة خرم آباد مركز المحافظة، قال سلاح ورزي : ان حجم صادرات ايران من السلع والبضائع الى العراق بلغ نحو 10 مليار دولار خلال العام الايراني الماضي.

واشار هذا المسؤول الاقتصادي الى انجاز التخطيط اللازم لزيادة حصة محافظة لرستان من اجمالي حجم الصادرات الى خارج البلاد؛ معتبرا اقامة هذا الملتقى بانها تشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق هذا الهدف.

وصرح رئيس غرفة التجارة الايرانية، ان هناك طاقات جيدة في محافظة لرستان في مجال الصادرات؛ معربا عن امله بان يسفر الملتقى عن نتائج ايجابية في المجالات ذات الصلة. 

انتهى**2018/ ح ع **

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