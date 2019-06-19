١٩ يونيو ٢٠١٩ - ١٨:٢٩
Journalist: 937529
رمز الخبر 83361439
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الخارجية الصينية تؤكد على استمرار العلاقات الطبيعية بين طهران وبكين

الخارجية الصينية تؤكد على استمرار العلاقات الطبيعية بين طهران وبكين

بكين / 19 حزيران / يونيو / ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لوكانغ" على اهمية العلاقات بين طهران وبكين وعدم المساس بالتعاون الطبيعي ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

المتحدث باسم الخارجية الصينية، وفي معرض رده على سؤال اليوم الاربعاء بشأن اسباب استمرار بكين في استيراد الخام الايراني على مدى الشهرين الاخيرين رغم الحظر الامريكي في هذا الخصوص، قال : لقد اكدت مرارا على ان الصين وايران تربط بينهما علاقات ثنائية طبيعية، ونحن سنواصل تبادلنا الاقتصادي والتجاري معها دون الاكتراث الى هذا الحظر.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية جاءت على غرار وزير خارجية هذا البلد "وانغ بي" يوم امس (الثلاثاء) خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري "وليد المعلم" في بكين؛ حيث تاكيده على ان الاجراءات الامريكية الاحادية ضد ايران لاتتّسم بالاسس المنطقية وعليه فإن الصين تعارض هذه الاجراءات ضد كافة البلدان.

كما دعا الوزير الصيني في هذا اللقاء، الامريكيين الى اتخاذ اجراءات منطقية وخفض الضغوط على ايران للتخفيف من شدة التوترات الراهنة في المنطقة.

انتهى ** ح ع

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