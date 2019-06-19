ايران تتعاطف مع ضحايا الزلزال والسيول في الصين

وافاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية، ان موسوي اعرب عن اسفه لوقوع احداث السيول في جنوب الصين والهزة الارضية التي ضربت مركز هذا البلد واسفرت عن مصرع العشرات وتشريد آلاف المواطنين الصينيين في هذه المناطق، كما اعلن تعاطفة ومواساته مع الحكومة والشعب الصيني ولاسيما عوائل ضحايا هذه الاحداث المريرة.

وكان مركز رصد الزلازل الصيني اعلن عن مصرع 11 شخصا واصابة 125 اخرين جراء هزة ارضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر والتي ضربت مدينة "ايبين" في محافظة "سي تشوان" جنوب غربي الصين.

جاء ذلك بالتزامن مع موجة امطار غزيرة وفيضانات واسعة اجتاحت مناطق في جنوب ومركز الصين خلال الايام الاخيرة؛ ادت الى مقتل 61 شخصا، ومغاردة 365 الف آخرين منازلهم الواقعة في المناطق المنكوبة جراء هذه الاحداث.

انتهى ** ح ع