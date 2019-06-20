زلزال طبس لم يسفر عن وقوع اضرار

وقال رئيس جمعية الهلال الاحمر في طبس جعفر حسن بور في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" حول الاضرار المحتملة للزلزال، انه وفقا للتقييمات التي اجريت لقرى المنطقة وبلدة عشق آباد فان اي اضرار لم تقع جراء الزلزال.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 4 ريختر ضرب هذه المنطقة في الساعة 23 و 12 دقيقة و 35 ثانية من مساء الاربعاء بالتوقيت المحلي (السادسة و 42 دقيقة و 35 ثانية من مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

ووقعت الهزة عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.32 والطول الشرقي 57.26 وفي عمق 8 كم من سطح الارض.

وكان مركز الهزة على بعد 31 كم من عشق آباد و 53 كم من بشروية و 70 كم من ارسك في محافظة خراسان الجنوبية شرق ايران.

انتهى ** 2342