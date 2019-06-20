٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٦
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رمز الخبر 83361962
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السفير الإيراني في الصين:

"الحزام - الطريق" فرصة كبيرة لتنمية التعاون السياحي

"الحزام - الطريق" فرصة كبيرة لتنمية التعاون السياحي

بكين/ 20 حزيران/يونيو/ ارنا - قال السفير الإيراني في الصين ، ان مشروع " الحزام- الطريق" يمثل فرصة كبيرة للتعاون السياحي وتطوير العلاقات السياحية بين ايران والدول الواقعة في هذا الطريق.

واضاف محمد كشاورززادة اليوم الخميس في المؤتمرالدولي لترويج الثقافة السياحية المنعقد في الصين ان التاريخ العريق لايران يوفر الظروف المناسبة لتعزيز العلاقات السياحية بين ايران والصين موضحا ان ايران بلد آمن ومستقر ويستقبل سنويا اعدادا كبيرة من السياح.

واشار كشاورز زادة الى ان البنى التحتية السياحية بين ايران والصين متوفرة بما فيه الكفاية بما في ذلك تسيير الرحلات الجوية بين ايران والعديد من المدن الصينية داعيا السياح والشركات السياحية في الصين الى التوجه الى ايران ، كما دعا المستثمرين الصينيين الى الاستثمار في القطاع السياحي الايراني مشيرا الى توفر فرص كبيرة في هذا المجال.

وذكر السفير الايراني في الصين ان المؤتمر الدولي للسياحة سيعقد العام القادم في ايران بحضور السفراء والشركات السياحية.

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