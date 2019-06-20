تفكيك 11 عصابة لتهريب المخدرات في جنوب غربي ايران

واضاف العقيد مهدي انصاري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس ان 451 شخصا من المهربين القي القبض عليهم كما صودرت 97 سيارة وتم القضاء على احدى عشرة عصابة لتهريب المخدرات خلال نفس الفترة.
انتهى** 2344
ياسوج/ 20 حزيران/ يونيو/ارنا - اعلن قائد شرطة محافظة كهكيلوية وبوير احمد عن ضبط اكثر من طنين من المخدرات في المحافظة خلال الاشهر الثلاثة الماضية.
واضاف العقيد مهدي انصاري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس ان 451 شخصا من المهربين القي القبض عليهم كما صودرت 97 سيارة وتم القضاء على احدى عشرة عصابة لتهريب المخدرات خلال نفس الفترة.
انتهى** 2344
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