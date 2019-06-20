٢٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٥
Journalist: 900418
رمز الخبر 83362172
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تفكيك 11 عصابة لتهريب المخدرات في جنوب غربي ايران

تفكيك 11 عصابة لتهريب المخدرات في جنوب غربي ايران

ياسوج/ 20 حزيران/ يونيو/ارنا - اعلن قائد شرطة محافظة كهكيلوية وبوير احمد عن ضبط اكثر من طنين من المخدرات في المحافظة خلال الاشهر الثلاثة الماضية.

واضاف العقيد مهدي انصاري في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس ان 451 شخصا من المهربين القي القبض عليهم كما صودرت 97 سيارة وتم القضاء على احدى عشرة عصابة لتهريب المخدرات خلال نفس الفترة.

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