تفكيك 11 عصابة لتهريب المخدرات في جنوب غربي ايران

رفض مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة مجيد تخت روانجي اتهامات اميركا ضد ايران بزعم انها تسعى لزعزعة الامن في افغانستان، معتبرا هذه الاتهامات بانها ترمي للتغطية على فشل سياساتها في هذا البلد.