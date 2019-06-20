البحرين تسمح لـ 6 وسائل اعلام صهيونية بتغطية ورشة المنامة

وقالت صحيفة هآرتس الصهيونية ان قرار البحرين السماح لوسائل إعلام صهيونية بالدخول لأراضيها لتغطية ورشة المنامة جاء بعد تدخل جاريد كوشنر مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وبحسب هآرتس، فإن البحرين وافقت على السماح بدخول الصحافيين الصهانية في أعقاب طلب طاقم البيت الأبيض المسؤول عن " صفقة القرن "، برئاسة كوشنر، علما أن "هآرتس" كانت ضمن وسائل الإعلام التي سمح لها بتغطية المؤتمر في المنامة.

يشار إلى أنه بحسب البيت الأبيض فإنه لن يشارك ممثلون رسميون عن الحكومة الإسرائيلية في ورشة البحرين بداعي "عدم تحويلها إلى سياسية".

وكان من المقرر أن يترأس الوفد الصهيونيةوزير المالية، موشيه كاحلون، إلا أنه عدل عن المشاركة في أعقاب إعلان البيت الأبيض رغبته بعدم المشاركة الرسمية الصهيونية بالمؤتمر.

في المقابل، وجه البيت الأبيض الدعوة لرجال أعمال إصهاينة للمشاركة، بيد أنه لم تنشر أسماؤهم بشكل رسمي بعد.

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