اسقاط الطائرة الامريكية المسيرة يؤكد يقظة قواتنا للتصدي لاي تجاوز

واعلن العميد حسين سلامي في الملتقى الوطني لتكريم شهداء محافظة كردستان الايرانية ان الطائرة الامريكية اسقطت فجر اليوم بعد اختراقها لاجواء الجمهورية الاسلامية مقابل منطقة جبل مبارك في محافظة هرمزكان من قبل منظومة الدفاع الجوي الايرانية التابعة لحرس الثورة الاسلامية .

اعلن الحرس الثوري عن اسقاط طائرة تجسس اميركية مسيرة فجر اليوم الخميس حين اختراقها اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية قبال منطقة كوه مبارك التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

وفي جانب اخر من حديثه اكد سلامي ان صمود الشعب الايراني، حول البلاد الى قوة عالمية تخشاها القوى الكبرى ، مضيفا ان العدو سعى دائما الى تحقيق اهدافه عن طريق الحظر الاقتصادي واثارة الفتن الداخلية والضغوط النفسية والحروب بالنيابة في المنطقة لكنه واجه الفشل ولم يحقق شيئا

واشار الى ان امريكا في طريقها الى الافول وتعاني من مشاكل اقتصادية وقال ان الاستكبار يحاول في ظل الحرب النفسية ان يجر الشعب الايراني الى الحوار والقبول بمطالب المستكبرين لكن هذا الشعب البطل صمد للدفاع عن حقه وسيفشل السيناريوهات المعادية.

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