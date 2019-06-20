محمود الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة صفقة القرن ودعم القضية الفلسطينية

جاءت دعوة الزهار في رسالة بعث بها لسعادة الشيخ حميد الأحمر رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس. و اشار في رسالته إلى ضرورة استشعار الخطر المحدق الذي يحاك للقضية الفلسطينية ، مؤكداً على أهمية الدور البرلماني على الصعيد الدولي بضرورة العمل واستنهاض واستنفار البرلمانيين العرب والإسلاميين كافة وكل الأحرار في هذا العالم ليكون لهم موقف واضح وخطوات عملية تجاه مواجهة هذه المؤامرة التي تستهدف الحق الفلسطيني بشكل غير مسبوق.

وبين الزهار مخاطر ورشة البحرين وضرورة التصدي لصفقة القرن، موضحاً ما تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر حقيقية جمة وؤامرات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى "صفقة القرن" ، في ظل الحملة الصهيونية المسعورة والممنهجة والشرسة لتهويد القدس وابتلاع الأرض وفرض إجراءات الأمر الواقع المتمثلة بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال .

وأوضح الزهار أن نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة ، وما تبعها من إجراءات خطيرة يحضر لها الاحتلال للاعلام عن ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية واعتبارها تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة وتصفية قضية اللاجئين هي خطوات جاءت تتويجاً لهذه الصفقة المشؤومة برعاية وغطاء أمريكي.

وشدد أن كل ما جرى وسيجري من مؤامرات هو استهداف واضح للحق والوجود الفلسطيني ويأتي في ظل هرولة عربية غير مسبوقة للتطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.

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