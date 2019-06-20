شمخاني : الاجواء الإيرانية خط احمر امام انتهاكات الطائرات الاجنبية

وفي مقابلة مع ارنا قبل مغادرته مدينة اوفا الروسية قال شمخاني: اذا ارادت ايران يوما تطبيق استراتيجية وقف صادرات النفط من المنطقة فستكون الاوضاع الميدانية للخليج الفارسي مختلفة تماما عما هي عليه اليوم .

شمخاني: لن يقع صراع عسكري بين إيران وامريكا

كما أعلن ممثل قائد الثورة الإسلامية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن نزاع عسكري لن يحدث بين إيران وامريكا، وأن واشنطن شنت حربا اقتصادية تهدف إلى ضرب الشعب الإيراني.

واضاف الأدميرال شمخاني : لن تكون هناك حرب، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الاعلام ضد إيران، لأنه لا يوجد سبب لشن حرب، في حين ان اتهام دول أخرى أصبح ممارسة شائعة لمسؤولي الولايات المتحدة، وهم يحاولون بهذه الوسيلة الضغط على الدول الاخرى.نما نشاهد

واضاف شمخاني: نشهد اليوم حربا اقتصادية من جانب امريكا، تشنها سلطات واشنطن ضد الشعب الإيراني، هم يعتقدون أن الشعب الإيراني سيتراجع بينما نشاهد أن الشعب الإيراني يقف بصمود امام هذه الضغوط.

و تابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قائلا، بإن الشعب الإيراني، سيحول وبعون الله، الحظر الأمريكي الى فرصة.

يتبع.. 2344