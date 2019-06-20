ظريف: ايران تسعى وراء تعزيز العلاقات مع سائر الدول

وفي كلمة القاها خلال اجتماع مدراء محافظة اصفهان وسط البلاد في مقر المحافظة اضاف ظريف اليوم الخميس ان التلاحم ووحدة الموقف لدى جميع المسوولين وابناء الشعب الايراني تسهم في تعزيز هذا الامر.

واشار الى ما يريده الاميركان من تغيير مواقف ايران وتصرفاتها وقال ان ايران لن تغير سياستها في المنطقة في ظل الحظر الاميركي او تهديداتها، وكما عملت ايران بسياسية التعاطي خلال الاعوام الماضيه فانها تعزز علاقاتها مع الدول التي تتمتع بروية ندية وودية تجاه الشعب الايراني.

وتابع ان الظروف الدولية السائدة في العالم تشير الى ان معظم الدول تعارض سياسات الولايات المتحدة، وان على سبيل المثال فان الاتحاد الاوروبي اتخذ موقفا معارضا للولايات المتحدة خلال عامين.

واكد ظريف ان الولايات المتحدة تشعر اليوم بانها عملت على الصعيدين الميداني والدولي بصورة فاشلة وحتى انها فشلت في مجال خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

واشار الى استقبال قائد الثورة الاسلامية ، رئيس الوزراء الياباني موخرا وقال ان هذا اللقاء كان بناء جدا وجرى في اجواء مفعمة بالمحبة والأُلْفَة.

انتهى**2018** 2344