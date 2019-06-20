الصين: يجب وقف الضغط المفرط على إيران

واضاف لوكانغ اليوم الخميس في لقاء مع الصحفيين في بكين إن الصين تدعو جميع الأطراف الى البقاء في الاتفاق النووي والامتناع عن أي ممارسات قد تؤدي إلى توترات.

واشار إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة النووية للمرة الخامسة عشرة على أن إيران قد أوفت بالتزاماتها النووية ، وقال : ينبغي لجميع الأطراف المعنية ، مع الاعتراف بهذا الامر، أن تحترم بجدية المطالب المشروعة لإيران ، وتنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد المسؤول في وزارة الخارجية الصينية أن بلاده ستحضر اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي يعقد على مستوى نواب الوزراء والمديرين السياسيين لإيران وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في فيينا.

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